عاجل.. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى عميد المراسلين الأجانب فى مصر

وحصل الفقيد على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكريما له على تفانيه فى مهمته الصحفية طوال 60 عاما كان فيها مثالا للكفاءة والاحتراف فى العمل. وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعازى لعائلة الفقيد، ولكل العائلة الصحفية فى مصر.

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