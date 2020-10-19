سفيرة مصر فى داكار تلتقى برئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالى

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالى "عبد الله ساو"، سفيرة جمهورية مصر العربية فى داكار "نهى خضر"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلديّن فى ضوء وجود استثمارات مصرية فى البلاد فى قطاعات السياحة والبنية التحتية والطاقة الشمسية والمصايد، فضلاً عن التباحث حول فرص رفع معدلات التبادل التجارى فى العديد من المنتجات وعلى رأسها الأنسجة وأدوات البناء والسجاد والأثاث المنزلى.





وقد شارك فى الاجتماع كذلك رئيس مجلس رجال الأعمال المصرى السنغالى من الجانب السنغالى، والذى ألقى الضوء على آفاق التعاون بين الدولتيّن بما يضمن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بالثنائية. كما قدم "ساو"، فى نهاية اللقاء، الدرع التذكارى للغرفة للسفيرة نهى حضر تقديرًا لجهودها فى دفع عجلة التعاون بين البلديّن.

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