عاجل.. محمود محيى الدين مديرًا تنفيذيا لصندوق النقد الدولى

تم انتخاب المرشح المصرى الدكتور محيى الدين، بالاجماع مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولى، و عضوًا بمجلس إدارته ممثلاً لمصر و مجموعة الدول العربية التى تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.





ومن جانبه، وجه الدكتور محمود محيى الدين ،الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه لهذا الترشيح ومساندة الحكومة و البنك المركزى المصرى.

وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيى الدين، ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى، وأكد محيى الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية و التنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وتابع، أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة فى النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر إتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة فى توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

وقد تولى الدكتور محمود محيى الدين، مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق فى البنك الدولى نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات، وبعدها تولى منصبه الحالى مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيى الدين لتمثيل مصر والدول العربية فى صندوق النقد خلفا للدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى تنتهى مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالى آخر هذا الشهر.