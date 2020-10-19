صور.. وزيرة الصحة توجه بتوفير أكياس الدم وسرعة إجراء عملية قلب مفتوح لمريضة

جاء ذلك خلال تواجد وزيرة الصحة، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لتلقى الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، فى إطار المشاركة فى التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، فى مرحلتها الثالثة، ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن أحد المواطنين استوقف وزيرة الصحة والسكان للتحدث إليها، طالبًا توفير أكياس الدم وإجراء جراحة عاجلة قلب مفتوح لزوجته بمعهد القلب القومى.

وأكد مجاهد، أن الوزيرة استجابت على الفور لطلب المواطن وقامت بإجراء اتصالاً هاتفيًا بمدير معهد القلب القومى، للاطمئان على الحالة الصحية للمريضة، ووجهت بتوفير أكياس الدم المطلوبة وسرعة إجراء العملية الجراحية لها على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن الوزيرة طمأنت المواطن على الحالة الصحية لزوجته، مشددة على تقديم الرعاية الطبية لها على أكمل وجه، كما أوصته بضرورة الفحص والاطمئنان على حالته الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، حيث إن عمره يتجاوز الـ40 عامًا.