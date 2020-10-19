فولكهارد فيندفور.. حاور السادات قبل استشهاده ومنحه السيسى وسام الاستحقاق

مسيرة حافلة بالعمل الصحفى عاشها فولكهارد فيندفور، وقدم الكثير من الأعمال الصحفيين التى ستظل مرجعًا للعديد من الباحثين والمؤرخين.

وظل فيندفور، مدافعًا عن الدولة المصرية، مفندًا بكتابته ما يروج ضدها من أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة من قبل جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية.

من هو فولكهارد فيندفور

وفيندفور، هو صحفى ألمانى عاش فى مصر قرابة 60 عامًا وأصبح عميد المراسلين الأجانب ورئيس جمعيتها ومدير مكتب جريدة "دير شبيجل" الألمانية بالقاهرة، وعاصر كثير من الأحداث الهامة والساخنة عربيًا وعالميًا وبالأخص فى مصر على مدار سنوات عمله المهنى التى تتجاوز نصف القرن.

كانت بدايته فى العمل الإعلامى من منبر الإذاعة المصرية، مذيعًا بالقسم الأوروبى، وحينها تعرف على الرئيس الجزائرى الأسبق أحمد بن بلة، أثناء إلقائه بيان الأول من نوفمبر، الثورى من إذاعة صوت العرب، قبل أن يصبح رئيسًا للجزائر.

وخلال حقبة السبعينيات، أجرى عدة حوارات مهمة مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ورافقه فى رحلته إلى القدس، كما أجرى معه ما يزيد على 22 ساعة من الحوارات، كان آخرها حواره معه مطلع أكتوبر عام 1981 قبل وفاته بـ4 أيام.

السيسى يمنح فولكهارد فيندفور وسام الاستحقاق

وبعد مسيرة صحفية طويلة خاضها الصحافى الألمانى فولكهارد فيندفور بمصر، كللت بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسام الاستحقاق له، فى سابقة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا لدوره بصفته رئيسًا لجمعية المراسلين الأجانب فى مصر، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة "الملتقى" التى تصدر بالتعاون مع غرفة التجارة الألمانية المصرية.

وجاء التكريم تقديرًا لدوره ومسيرته الممتدة فى مصر لأربعة عقود متتالية، وسلم الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين المصريين، فيندفور، وسام الاستحقاق، بتكليف من الرئيس السيسى، بمقر نادى المراسلين الأجانب بوسط القاهرة.

وقال فيندفور: "أفخر بهذا التكريم، وأراه تكريمًا لكل العاملين فى مصر من الصحفيين والإعلاميين من مختلف الجنسيات، كما أنه تكريم يعكس تقدير الرئيس السيسى للإعلام والصحافة، وما يقومان به من دور محورى مهم فى البلاد".

أبرز أقواله

ومن أبرز أقواله: "الصحافة لها دور لن ينطفئ بسبب التطورات التكنولوجية"، " ما يميز الصحافى والمراسل المصداقية والتفانى فى العمل"، "الصحافة الأجنبية تسعى للتفاعل مع الأحداث ونقل الوقائع، كل بأسلوبه ونظرته، إلا أن هناك أجهزة إعلامية تسعى فقط لنشر الأكاذيب عن مصر لهدم استقرارها وعرقلة نموها، غير أن من يعيش فى مصر يعرف تمامًا كذب ما تردده هذه الأجهزة"، "طوال حياتى المهنية، لم أسع وراء الخبر المثير أو الفرقعة الإعلامية، بل هدفى كان تقصى الحقائق وما يحدث على أرض الواقع فقط".

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى عميد المراسلين الأجانب فى مصر

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عميد المراسلين الأجانب فى مصر، ورئيس جمعية المراسلين الأجانب.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعازى لعائلة الفقيد، ولكل العائلة الصحفية فى مصر.

كما نعاه ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين قائلاً: "الفقيد الكبير قد قضى فى مصر قرابة الستين عاما مارس فيها عمله الصحفى بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وهو ما قدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى".