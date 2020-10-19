فيديو.. وزيرة الهجرة: انتخابات النواب بالخارج ستجرى عن طريق البريد

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى عن طريق البريد مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن غرفة عمليات الوزارة بدأت فى إمداد المصريين بالخارج بكل التفاصيل عن الانتخابات، مؤكدة أن المصريين بالخارج سيقومون اليوم وغدًا بطباعة الأوراق بعد التسجيل الفترة الماضية، وإرساله إلى البعثات الموجودة فى الخارج، وتتسلم البعثات هذه الأوراق أيام 21 و22 و23 أكتوبر.

وتابعت: "للأسف الصورة الوطنية اللى بننتظرها كل عام مش هنشوفها، نظرًا لجائحة كورونا وحافظًا على سلامة المواطنين".