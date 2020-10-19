وائل الإبراشى: أسامة هيكل تحول من وزير للإعلام إلى حليف وصديق لقنوات الإخوان والجزيرة

انتقد الإعلامى وائل الابراشى، وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، بس مواقفه الاخيرة التى حولته من موقف المدافع عّن الدولة فى مواجهة شائعات جماعة الإخوان الإرهابي إلى حليف لهذه الجماعة وإعلامها الهدام.

وقال الإعلامى وائل الإبراشى، إن أسامة هيكل جاء على راس حقيبة وزارة الإعلام من أجل مواجهة القنوات المعادية لمصر، وعلى راسها منابر الإخوان وقناة الجزيرة، ولكنه تحول إلى بطل على هذه الشائعات التي تعمل على إشعال الفتن، وتابع:هذا تناقض كبير في المشهد".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أحد أن يحكم على وزير الإعلام أنه إخوان ولكنه يخدم مخططات الإخوان، وتابع:"تحول إلى حليف و صديق للإعلام المعادى سواء عن قصد أو بدون قصد..فجأة وخلال الساعات تحول إلى بطل عند قنوات الإخوان وقناة الجزيرة وأصبح رمزاً لقضية جديدة ".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن الإعلام المعادى، الذى يعمل على هدم الدولة المصرية بتمويل قطرى تركى، استغل أزمة وزير الإعلام أسامة هيكل، بعدما أصبح على خصومة مع إعلام الدولة، وتابع:"تحول إلى رمز لجماعة الإخوان".