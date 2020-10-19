بسبب إصابات كورونا.. الرجاء يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل مباراة الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية عن طلب مسئولي نادي الرجاء المغربي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراته المقبلة أمام الزمالك المقررة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق البيضاوي، ووفقًا لما ذكره موقع "le360 سبورت"، فإن مسئولا من نادي الرجاء أكد أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الفريق بلغت 6 حالات إيجابية، ما سيحول اصطحابهم مع البعثة المسافرة إلى القاهرة لخوض مباراة الإياب أمام الزمالك مساء السبت المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مصدر في نادي الرجاء أكد لهم أن إدارة الرجاء ستراسل بشكل عاجل لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل المباراة نظرا لوجود العديد من الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجل اليوم الإثنين ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الرجاء الرياضي، بعد أن كشفت التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي خضعت لها الفريق الأخضر إصابة 4 لاعبين جدد بالفيروس، قبل سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة لخوض مباراة الإياب.

التحاليل المذكورة أكدت إصابة إيجابية لكل من محسن متولي، وعمر العرجون، وأنس جبرون ثم عبد الإله الحافيظي، وانضم اللاعبون الأربعة لكل من محمد أزريدة وأيوب نناح المصابين فعليًا بالفيروس ولم يخوضا لقاء الذهاب بالأمس، ووفقًا للموقع المغربى أن الإصابة ستحول دون مرافقتهم بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مباراة الإياب المقررة السبت المقبل.

يذكر أن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته "الكاف" بخصوص الحالات الايجابية لفيروس كورونا المسجلة في صفوف الأندية الإفريقية يقضي بتأجيل مبارياتها في حال تسجيل أكثر من 5 حالات إيجابية لتأجيل مبارياتها فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.