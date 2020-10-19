وزير الدولة للإعلام ينعى عميد المراسلين الأجانب في مصر

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عميد المراسلين الأجانب في مصر، "فولكهارد فيندفور"، رئيس جمعية المراسلين الأجانب الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم، الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال "هيكل"، "الفقيد كان على قدر كبير من المهنية والأمانة، مارس عمله الصحفي في مصر ما يقرب من الستين عاما، ومنحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لإخلاصه التام في عمله، خالص العزاء لأسرة الفقيد ولكل الزملاء المراسلين الأجانب في مصر".