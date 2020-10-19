كما انفرد دوت الخليج .. محمود محيي الدين مديرًا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وعضوًا بمجلس إدارته

وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
و"أكد محيي الدين"، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية و التنموية من خلال سياساتها المالية و النقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل و زيادة المديونية.
وأكد على أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر اتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.
وفد تولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة و المشاركات؛ وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد خلفا للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق و الذي تنتهي مدة عمل سيادته مع انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي آخر هذا الشهر.
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