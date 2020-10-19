الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زين إن الوطنية للإعلام ستخاطب الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة هذا الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأضاف: لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وحذرت الوطنية للإعلام أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول والذى أقل ما يوصف بالانحطاط الأخلاقي وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.