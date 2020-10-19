انت الان تتابع تفاصيل خبر مشهد تجمهر غير آدمي يُثير غضب الإعلامية لميس الحديدي.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثار مشهد تجمع وازدحام أولياء الأمور أمام المدارس غضب الإعلامية الشهيرة ” لميس الحديدي”، متسائلة لماذا هذا الزحام والتكالب أمام تلك المدارس، ولا سيما في الظروف التي تعيشها مصر حالياً لمواجهة فيروس كورونا، وأشارت أن الزحام كان أمام مدرستي في منطقة المقطم.

تعليق لميس الحديدي على تجمهر أولياء الأمور أمام المدارس

وأضافت الإعلامية من خلال برنامجها ” كلمة أخيرة” المذاع على قناة ” أون ” الفضائية المصرية، قائله: ” “مشهد شايفينه من إمبارح لكن اليوم والأمس كان هناك مشهدان يحتاجان للوقوف أمامهما مدرستي المقطم للتعليم الأساسي ومدرسة الخصوص للتعليم الأساسي وهما نموذجان لهذا الازدحام”، واستطرد: ” لماذا هذا التكالب والازدحام ؟ لو إنتوا خايفين على العيال استنوهم من بعيد .. أنتوا كده هتجبولهم كورونا”.

وتابعت الإعلامية ” لميس الحديدي” انه يجب على وزير التربية والتعليم، إصدار بيان هام وسريع من أجل مواجهة تلك التجمعات من أولياء الأمور خلال الساعات القادمة، وتخصيص أماكن لانتظارهم محددة لا يمكن تجاوزها حرصاً على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، قائله: ” بنشكرهم عليه بس المشكلة دي مسؤولية طرفين أولياء الأمور ومدير المدرسة فالأول عليه الوعي والالتزام والثاني عليه أن يحدد أماكن للانتظار الخاصة بأولياء الأمور من جهة ومن جهة أخرى عدم خروج الطلاب من باب واحد “.

اقرأ أيضاً:

وأوضحت الإعلامية أن الطلاب لن يُصيبهم كورونا داخل المدرسة، ولكنهم قد يصابوا من الخارج بسبب هذا المظهر الغريب خارج الأبواب والتجمهر بهذا الشكل وقت خروج الطلاب من المدرسة، وان مشهد التجمهر غير الآدمي كما أنه مشهد كوروني من الطراز الأول بحسب تعبيرها.