“بالفيديو” وزير التعليم “جاهزون لكل السيناريوهات” ويعلق على قرار الغلق مرة أخرى حال زيادة إصابات كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - أجرى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إتصالاً هاتفياً مع الإعلامي أحمد موسى وقناة صدى البلد الفضائية، حول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الدراسة حال زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين في العديد من الدول الأوروبية وقيام بعض هذه الدول بالإعلاق مرة أخرى وتشديد الإجراءات الإحترازية.

وزير التعليم “جاهزون لكل السيناريوهات” ويعلق على قرار الغلق

وقال شوقي أن مصر الآن يوجد بها رفاهية لذهاب الطلاب إلى المدارس، وذلك بالرغم من أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا قليلة جداً، مقارنةً بعدد الشعب المصري الذي يفوق الـ100 مليون.

وأضاف وزير التعليم الدكتور طارق شوقي مع برنامحج على مسؤوليتي، أن قرار الإغلاق حال زيادة أعداد، ليس بيد الوزارة، ولكنه في يد اللجنة العليا لأزمة كورونا، وأكد قائلاً أننا جاهزون لكل السيناريوهات، مشيراً إلى وجود تعدد لمصادر التعليم، وفي حال الغلق فهناك قنوات تعليمية لجميع المراحل التعليمية بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية.

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ويذكر أن العام الدراسي الجديد بدأ يوم السبت الماضي السابع عشر من أكتوبر الجاري، وسط إجراءات إحترازية مشددة من وزارة التربية والتعليم، مثل التشديد على ارتداء الكمامات بين الطلاب والمدرسين، وتخفيف كثافات الطلاب في الفصل، وإنشاء غرف عزل في الدارس حال ظهور أياً من أعراض الفيروس على أي طالب.