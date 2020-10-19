انت الان تتابع تفاصيل خبر فقط بـ244 ألف جنيه ومدينتان لأول مرة.. الإسكان تطرح شقق سكنية جديدة وأماكنها وأهم الشروط وموعد التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ صندوق الإسكان الاجتماعي عن تفاصيل جديدة في عدد المدن التي سوف يتم طرحها بالإعلان القادم الخاص بالشقق السكنية، حيث أعن عن إضافة مدينتين جديدين في الطرح الجديد الذي يتضمن 100 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة بمساحة تتراوح ما بين 75 إلى 90 متراً خلال الأيام القليلة القادمة.

شقق سكنية جديدة من الإسكان

وبداية الإعلان الرسمي عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي كانت يوم الجمعة الماضية والتي تضمنت عدد من المدن وهم:

بدر “حدائق العاصمة”.

أكتوبر الجديدة.

حدائق أكتوبر.

“منطقة غرب المطار”.

العاشر من رمضان.

15 مايو.

ملوي الجديدة.

العبور الجديدة.

السادات.

المنيا الجديدة.

أسوان الجديدة، وتم إضافة مدينتين جديدتين هما قنا الجديدة وسوهاج الجديدة.

وتبدأ وزارة الإسكان في طرح كراسات الشروط من أول نوفمبر القادم لجميع متحدي الإعاقة، وابتداء من 8 نوفمبر لجميع المواطنين، ويتم شراء كراسة الشروط، واستمارة حجز شقق الإسكان من خلال مكاتب البريد المنشرة في جميع المحافظات والمدن التي بها وحدات سكنية، ويصل سعر الشقة الـ75 متراً إلى 244 ألف جنيه، والشقة الـ90 متراً 310 ألف جنيه.

أهم الشروط الواجب توافرها في الشخص لحجز الشقق السكنية:

ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه..

يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق..

لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

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