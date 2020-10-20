وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشؤون القانونية بالهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعى.





وأوضح زين، أن الهيئة، ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم فى حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة فى قلوب المستمعين من الشعب المصرى والعربى. وأضاف: "لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذى يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف الوسطى". وحذرت الوطنية للإعلام، أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدنى غير المقبول والذى أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقى وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.