البابا تواضروس يستقبل أسقف منفلوط لمناقشة عدد من الأمور الرعوية

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في وقت سابق اليوم وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم المقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية .
وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء - أن الوطن هو أغلى قيمة في حياة الإنسان، مشيدا بفكرة التنسيقية التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضاؤها على حب وخدمة الدولة المصرية.
وأضاف البابا تواضروس الثاني أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًّا لدولة المواطنة.
وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.
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