نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: بفيديو من داخل الطائرة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا | شاهد نشر الفنان محمد رمضان فيديو له أثناء ركوبه الطائرة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". أحمد شوبير: ابني مصطفى مش رايح البنك الأهلي ولا عزاء للكدابين ..شاهد نفى الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر سابقا، انضمام نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى الشاب إلى نادى البنك الأهلى، ونشر تغريدة بهذا الشأن من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". مش مسئول عن إللى هيحصل.. رامز أمير يتعافى من الإصابة ويعود للباركور | فيديو نشر الفنان رامز أمير فيديو له وهو يمارس رياضة الـ"باركور" لأول مرة بعد تعرضه للإصابة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". جمهور النادى الأهلى يدعم الفريق قبل مبارة إياب نصف نهائى دورى الأبطال.. شاهد دشن جمهور النادى الأهلى هاشتاج خطوتين عالحلم يااهلي لدعم الفريق قبل مبارة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الوداد المغربى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. محمد رمضان يشعل إنستجرام.. سر غضب أحمد شوبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.