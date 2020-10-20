شباب الصحفيين تكشف أسرار مؤامرة قطر وتركيا ضد مصر .. كلمة السر"lapais" الإسبانية

كشفت جبهة شباب الصحفيين تفاصيل وأسرار المؤامرة الجديدة لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وأكدت الجبهة على أن المال الحرام الذي تضخه قطر وتركيا تسلل إلى جريدة "Lapais الإسبانية"، لمهاجمة الدولة المصرية، والدفاع عن الجماعة الإرهابية.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: "ستظل قطر وتركيا مصدر التمويلات المشبوهة وشراء صفحات مدفوعة الأجر لتأليب الرأي العام ضد مصر في إطار محاولاتهم اليائسة والبائسة لنشر الفتن وإطلاق الشائعات وبث الأكاذيب".

وأضاف "طوالة" أن الجريدة الاسبانية المسيسة التي رفعت شعار أدفع أكثر نهاجم بالكذب والفبركة أكثر بالتوازي مع الدفاع عن جماعة الدم والخراب الإخوان الافاقون المخربون واظهارهم في دور الضحية رغم أنه معلوم للجميع أنهم شياطين الأرض يسعون خرابًا ودمارا.

وأشار رئيس الجبهة إلى ان مثل هذه الأخبار والتقارير التي تصدرها مثل هذه الصحف ومنها جريدة"lapais" الاسبانية ما هي إلا سبوبة يدفع ثمنها أعداء الوطن من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد ولكن هيهات مها نشروا وكتبوا فهي مجرد فقاقيع في الهواء لا تحرك شعرة من اصغر طفل في مصر بعد أن انكشفت مخططاتهم الخبيثة والدنيئة للأضرار بالبلاد.