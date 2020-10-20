انت الان تتابع تفاصيل خبر “بينها القاهرة” هيئة الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة على أغلب الأنحاء بدايةً من اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة، بل وتصل إلى حد السيول بدايةً من الغد الثلاثاء وتستمر الأربعاء والخميس، وهذا ما حذرت منه مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الري، كما تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامناص مع الأمطار التي تضرب أغلب الأنحاء.

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة ورعدية

ووفق بيان هيئة الأرصاد فإن خريطة تساقط الأمطار على مدار الثلاثة أيام القادمة بدايةً من الثلاثاء وحتى الخميس القادم جاءت كالتالي:

الثلاثاء 20 أكتوبر| سوف تساقط الأمطار على كل من مناطق السلوم ومطروح والضبعة وسيوه، وتشمل الإسكندرية أيضاً ولكن بأقل حدة وتكون خفيفة على عروس البحر المتوسط.

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الأربعاء 21 أكتوبر| تتساقط أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة على كل من السلوم ومطروح والضبعة وسيوه والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتكون متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

الخميس 22 أكتوبر| فسوف تشمل الأمطار أغلب أنحاء البلاد، وتشمل السواحل الشمالية ومدن القناه ومحافظات الوجه البحري، وبعض محافظات شمال الصعيد “الفيوم والمنيا وبني سويف”، وانخفاض الحرارة بمقدار أربع إلى 5 درجات، وفق البيان التالي، وناشدت الأرصاد جميع المواطنين بمتابعة النشرة اليومية للهيئة، وخاصة هذه الأيام “فصل الخريف” والذي يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة.