انت الان تتابع تفاصيل خبر “التراجع مستمر” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات وفيات كورونا اليوم والإجمالي يسجل 105547 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة بالإعلان عن آخر تطورات فيروس كورونا بمصر، وذلك من خلال تقريرها الذي يصدر في مثل هذا التوقيت من كل يوم، وأوضحت وبحسب تقرير الصحة اليوم، فقد لوحظ تراجع في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر وانخفاض أعداد الوفيات مقارنةً بأعداد الأمس.

بيان الصحة حول المصابين والمتوفين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 19 أكتوبر

وجاء تقرير وزارة الصحة اليومي على وفق ما يلي:

أولاً| الحالات التي تعافت اليوم فقط وخلال الأربع وعشرين الأخيرة بلغت 67 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية والتي خرجت من مستشفيات العزل حتى اليوم عقب تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية سجلت 98314 حالة.

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ثالثاً| إصابات فيروس كورونا اليوم سجلت 123 حالة جديدة.

رابعاً| كما وصلت إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى 105547 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم وخلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط بلغت 10 حالات وفاه.

سادساً| إجمالي حالات الوفاه بكوفيد 19 حتى الآن ومنذ بداية الأزمة بلغت 6130 حالة.

كما تؤكد الصحة أنها تراقب أول بأول آخر تطورات فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية بالبلاد، وذلك عن طريق فرق الترصد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدةً أن المصاب بكورونا والذي يمر عليه 10 أيام دون أي أعراض، يكون قد تعافى بشكل كامل.