البابا تواضروس: عهد الرئيس السيسي يشهد تأسيسا حقيقيا لدولة المواطنة

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وأضاف البابا تواضروس الثاني أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًّا لدولة المواطنة.
وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.
من جانبه، أشاد المهندس كريم عبد العاطي والدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدثان باسم التنسيقية، بمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني الوطنية في مواجهة محاولات بث روح الفتن الطائفية في المجتمع المصري.
وفي نهاية اللقاء، قدم سلمان إسماعيل، أمين السر المساعد للجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درع التنسيقية لقداسة البابا، وتم التقاط بعض الصور التذكارية في أجواء من المحبة والبهجة.
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