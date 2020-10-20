بهدف التعارف.. سفير روسيا يزور البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، چيورچى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم ، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له– إن زيارة السفير الروسي لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ تأتى بهدف التعارف، بعد تعيينه في مايو الماضي سفيرًا لبلاده في مصر .

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وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل- في وقت سابق من يوم أمس، الإثنين- وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية .

وأكد البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء - أن الوطن هو أغلى قيمة في حياة الإنسان، مشيدا بفكرة التنسيقية التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضاؤها على حب وخدمة الدولة المصرية.

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًّا لدولة المواطنة.

وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.