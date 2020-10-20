إنفوجراف : فولكهارد فيندفور.. أول صحفى أجنبى يحصل على وسام الاستحقاق المصرى

مسيرة حافلة بالعمل الصحفى عاشها فولكهارد فيندفور، وقدم الكثير من الأعمال الصحفيين التى ستظل مرجعًا للعديد من الباحثين والمؤرخين. وظل فيندفور، مدافعًا عن الدولة المصرية، مفندًا بكتابته ما يروج ضدها من أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة من قبل جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية.

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