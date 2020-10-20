شاهد .. وزيرى عن كشف سقارة : توابيت بعضها فوق بعض.. وفى حالة رائعة

وقال الدكتور مصطفى وزيرى خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن "التوابيت المكتشفة بعضها فوق بعض كما أنها والتماثيل والنقوش فى حالة رائعة من حيث الجودة والألوان، ولم يمسسها بشر أو تطأها قدم رغم مرور أكثر من 2500 سنة، منذ أن أغلقت بالقرن السادس أو السابع قبل الميلاد".

وأضاف "وزيرى"، أنه كان شعورًا لا يوصف لدى القائمين على الاكتشاف، حيث يتفقد رئيس الوزراء المصري اكتشافا أثريا لأول مرة، ويثنى ثناءً حسنًا على البعثة المصرية واكتشافاتها التى بدأت من 2018 وحتى الآن.

وأكد أنه رغم وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، البعثات المصرية على مدار السنوات الأربع الأخيرة كان لها السبق على مستوى الجمهورية فى الاكتشافات الأثرية وجودتها ونوعيتها.

وتوقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التماثيل المكتشفة قد تكون لأحد كبار رجال الدولة يصل إلى رتبة كبير كهنة أو مشرف على وظائف العلال الملكية.