شاهد .. كامل الوزير : الرئيس صدق على إنشاء 15 كوبرى بدلا من المعديات

وقال كامل الوزير خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه بعد حادث غرق عبارة نيلية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، وجه الرئيس السيسى بإيجاد حل سريع لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.

وأوضح وزير النقل، أن الرياح البحيرى الذى يبدأ من القناطر الخيرية وينتهى فى النوبارية طوله 92 كيلومترًا ويمر بـ 27 قرية يستخدم الأهالى فيها المعديات، مضيفًا أن 12 كوبرى كانوا موجودين على الرياح وهو ما يخدم 12 قرية فقط.

وتابع: "بحثنا عن القرى التى يقطنها عدد كبير من الأهالى يفوق العشرة آلاف مواطن، وعرضنا على الرئيس إنشاء كبارى بها.. وصدق الرئيس على تنفيذ 15 كوبرى خرسانيًا لخدمة هذه القرى".