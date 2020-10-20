سحر نصر تهنئ محمود محيي الدين لتعيينه مديرًا تنفيذيًا لصندوق النقد الدولي

ومن جهتهوجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه لهذا الترشيح، ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري له.
وبموجب هذا المنصب؛ سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وأكد "محيي الدين"، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة وأن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.
ونوه إلى أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتأكيد أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر واتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.
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