بعد إلقاء سيدة أطفالها في النهر.. هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة يواصل تصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة؛ بعد قيام سيدة في دولة العراق بقتل أطفالها رميا من أعلى كوبري على نهر دجلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحَن #جريمة_نهر_دجله" و "#جريمة_نهر_دجله مرعب ان يكون مصدر الأمان في هذا العالم بلا قلب".
وقال آخرون "عليك من الله ما تستحقين يا مجرمه، مؤلم ان الام مصدر الامان، تكون بهذا الجرم والخبث #جريمة_نهر_دجله" و "الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات. لا يكفي الإنجاب وحده. #جريمة_نهر_دجله ام ترمي اطفالها للموت انتقامًا من زوجها. بئس المصير أيتها المتوحشة. الصلاة والجنة للملائكة".
وأضاف آخرون" تبت يداكِ كما تبت يدا ابي لهب #جريمة_نهر_دجله " و" #جريمة_نهر_دجله شي مؤلم عندما تغدر فيك أكثر من كنت تثق بها والله إن قلبي عورني وحزنت على الحادثة".
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