بعد إلقاء سيدة أطفالها في النهر.. هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة يواصل تصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة؛ بعد قيام سيدة في دولة العراق بقتل أطفالها رميا من أعلى كوبري على نهر دجلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحَن ‎#جريمة_نهر_دجله" و "‏‎#جريمة_نهر_دجله مرعب ان يكون مصدر الأمان في هذا العالم بلا قلب".

وقال آخرون "‏عليك من الله ما تستحقين يا مجرمه، مؤلم ان الام مصدر الامان، تكون بهذا الجرم والخبث ‎#جريمة_نهر_دجله" و "‏‎‏الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات. لا يكفي الإنجاب وحده. ‎#جريمة_نهر_دجله ام ترمي اطفالها للموت انتقامًا من زوجها. بئس المصير أيتها المتوحشة. الصلاة والجنة للملائكة".

وأضاف آخرون" ‏تبت يداكِ كما تبت يدا ابي لهب ‎#جريمة_نهر_دجله " و" ‏‎#جريمة_نهر_دجله شي مؤلم عندما تغدر فيك أكثر من كنت تثق بها والله إن قلبي عورني وحزنت على الحادثة".