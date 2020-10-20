فيديو .. وزير النقل : إنشاء الكبارى بمثابة مشرط الجراح لإنهاء أزمات المرور

وقال كامل الوزير خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إنه إذا نفذت الدولة كبارى وأنفاقًا وطرقًا للمساهمة فى التنمية الشاملة وتسهيل حركة المواطنين، فإنهم يقولون "بتعملوا كبارى ليه وبتجيبوا فلوس منين".

وأضاف : "لو لم ننشئ كبارى لاتهموا الدولة بإهمال مشكلات ذات أهمية كبيرة مثل تعطل المرور وحوادث الطرق واستهلاك كميات زائدة من البنزين".

وأوضح أن العشوائية التى شهدتها مصر بسبب عدم حوكمة تطبيق اشتراطات البناء، أدت إلى زيادة عدد الأدوار المخالفة بالمبانى وما ترتب عليه من تضاعف عدد سكان المناطق وبالتالى زيادة عدد السيارات بالشوارع، مشيرًا إلى أن كل ذلك فاقم مشكلة كثافة المرور على نحو لم تعد تجدى معه الحلول الهندسية.

وأكد وزير النقل أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بحلول جذرية لإنهاء تلك المشكلات كان بمثابة "مشرط الجراح"، وتتمثل فى إزالة الجزر الكبيرة وإنشاء الكبارى والتقاطعات الحرة.