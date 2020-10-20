فى 18 محافظة.. الأوقاف توزع 43 طن لحوم صكوك أضاحى الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر قطاع المديريات الإقليمية، خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع الثانى عشر على التوالى، الجمعة المقبلة، 23 / 10 / 2020، وحتى الخميس 29 / 10 / 2020، مشددة على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية خلال عملية التوزيع.





ويتم توزيع (43) طنا على 18 محافظة: ( القاهرة – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا – قنا – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – أسوان – دمياط – بور سعيد – مطروح – السويس – الوادى الجديد ) ليبلغ إجمالى ما جرى توزيعه (1184.76) طن حتى الآن. وتستمر غرفة العمليات فى عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وتكون مسؤولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية، وفقا لبيان وزارة الأوقاف على موقعها الرسمى، الثلاثاء. وجددت الأوقاف التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

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