طقس الثلاثاء: مائل للحرارة نهارا فى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فيما يكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح تكون على معظم الأنحاء معتدلة وتنشط أحيانا.





ويسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وعلى السواحل الغربية، وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتظهر شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،و تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ( سيوة - مطروح - الضبعة ) وتكون خفيفة على الإسكندرية.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

الإسكندرية 31 19

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 31 19

بلطيم 31 20

مطروح 28 20

السلوم 28 23

سيوة 32 19

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 31 21

رفح 31 21

رأس سدر 31 20

نخل 30 17

نويبع 33 25

طابا 31 22

كاترين 27 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 35 19

بنى سويف 35 19

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 37 20

قنا 38 20

الأقصر 39 21

أسوان 39 24

ادفو 38 24

أبوسمبل 38 25

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26