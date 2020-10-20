شاهد .. وزير النقل : الانتهاء من تنفيذ 60 كوبرى على نهر النيل بحلول 2024

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الكبارى المطلوب إنشائها فى القرى بدلا من المعديات سواء بالرياح البحيرى أو ترع النوبارية والإسماعيلية والسويس، تصل تكلفة إنشائها إلى عشرة مليارات جنيه.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدّق بمليارَى جنيه لإنشاء 15 كوبرى على الرَّيَّاح البحيرى بشكل عاجل نظرا لأنه الأشد خطورة، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء تنفيذ تلك الكبارى مطلع يوليو المقبل، وبعد ذلك سيتم البدء بتنفيذ أمثالها فى باقى الترع.

وأكد أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة لإنشاء محاور على نهر النيل من رشيد ودمياط حتى أسوان بواقع كوبرى لكل 25 كيلومترًا، حسب توجيهات الرئيس السيسى، وأنه من المقرر افتتاح جزء من تلك المحاور قريبًا، مضيفًا أن تنفيذ تلك الخطة التى تشمل 60 محور كوبرى ينتهى فى 2024.