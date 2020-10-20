حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 21-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك.

عاطفياً: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان.

صحياً: يقال خالف تعرف، طبّق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: يوم متقلب يشوش فكرك ويخفف من اندفاعك فيتقلب المزاج قليلاً، لذا عليك في هذه الحالة أن تكون أكثر ليونة.

عاطفياً: ابتعد عن الخيانة قدر المستطاع، لأن الشريك لا يحتملها ولن يسامحك.

صحياً: لا تتناول الطعام أكثر من حاجتك لأنك قد تصاب بتخمة وبوجع في المعدة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد الطموحات، فقد يهبك هذا اليوم مفاجأة جيدة في العمل.

عاطفياً: تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات العابرة، ألم يحن الوقت بعد للتفكير الجدّي في الارتباط؟.

صحياً: تدرك أنك خمول بعض الشيء، لكن لا تتردد حين يطلب منك القيام بنشاط رياضي معيّن.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع.

عاطفياً: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحياً: حتى في فصل الخريف يبقى الطقس جميلاً للقيام بمختلف الأنشطة الرياضية.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل جديد يقدرك جيداً.

عاطفياً: كثرة التشدد مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب قاسية، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة إطلاقاً.

صحياً: تدرك بعد تجربة طويلة أن الرياضة والوقاية خير علاج للوضع الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.

عاطفياً: أنصح لك إيجاد التسويات مع الشريك وعدم تضخيم الأمور او تصوّر الأسوأ او الذهاب نحو خيارات حاسمة.

صحياً: إذا شعرت بأي خلل في دقات قلبك وعدم انتظامها فسارع إلى طبيبك.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تعيش يوما جيدا يسهل أمامك المفاوضات المهنية والشخصية، وتسعد من حولك وتحسن الكلام والتعبير والمجاملة والثناء

عاطفياً: إذا كنت تشعر بالاستقرار نهائياً، فإنّ شريكك هو الشخص المناسب للإقدام على هذه الخطوة من دون تردد.

صحياً: تقرر اصطحاب الأسرة في رحلة ترتاح فيها من عناء العمل وهمومه وتريح جسمك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطاً كبيرة وأهمية، وتؤدي دوراً كبيراً في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.

عاطفياً: قد يصعب عليك التفاهم مع الشريك، وربما تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه الانتقاد والملاحظات الجارحة من دون حدود.

صحياً: أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: خلافات عابرة في محيطك المهني، لا تخلّف أي رواسب أو تجاذبات على صعيد العلاقة المستقبلية.

عاطفياً: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي المصاعب مع الشريك، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً.

صحياً: تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات وتحاول أن تزرع التفاؤل في محيطك.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تشعر بتميزك وإذا حققت انتصاراً ما قد تعيش نوعاً من التباهي بالذات، ويكون حدسك ممتازاً.

عاطفياً: تتلقى جرعة إضافية لتعزيز وضعك العاطفي، لكن الحذر واجب من بعض المتضرّرين الذين لن ينجحوا في زعزعة العلاقة.

صحياً: لا تخالف تعليمات الطبيب وطبّقها بحذافيرها، فالنتيجة في مصلحتك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون.

عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيداً من الاستقرار العاطفي.

صحياً: تجنب السهرات الطويلة لأنها تؤثر في نشاطك في العمل وقد تشتت تركيزك.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 21-10-2020

مهنياً: تشعر هذا اليوم بحس المنافسة الذي تتمتع به في مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب مهما تكن كبيرة وصعبة.

عاطفياً: حاول ألا تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، ولا سيّما أنّ بعض العصبية قد تزيد الأمور حدّة بينكما.

صحياً: لا ترفض الدعوات التي تتلقاها بغية إخراجك من عزلتك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.