اقرأ أيضا
وأضاف البيان، ونشرك مقدما الهيئة الهندسية على الإنشاءات البديلة التى ستقوم بها، ونصلى من أجل بلادنا الحبيبة ونجاح مشروعاتها.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في التاسع من أكتوبر الجاري عددًا من أحبار الكنيسة الأجلاء، و2 من الأراخنة؛ وذلك لتشكيل لجنة خاصة، لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات، بمنطقة سيدي كرير، بالساحل الشمالي.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة تكونت من، نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمهندس كامل ميشيل رجل أعمال، ونبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال، وقد توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصلي من أجل بلادنا.. دير أبي سيفين للراهبات يعلن نقل السور الشمالي لمسافة 15 مترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.