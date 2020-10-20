أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20-10-2020

يقدّم موقع "دوت الخليج"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20-10 -2020.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 21 جنيها 21.50 جنيه للكيلو ، و الدواجن الحمراء الساسو وصل سعر الكيلو مابين 24.00 جنيه و 24.25 جنيه ، ووصل سعر الدواجن البلدى إلى 36.00 جنيه أو 36.50 للكيلو ، و لحم أمهات تراوح بين 17 جنيه 17.50 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 04.50 إلى 05.00 جنيهات ، و كتكوت البط المسكوفي عمر يوم تراوح سعره بين 11.00 و 11.25 جنيه ، أما كتكوت بط مولارد فتراوح سعره بين 10.00 10.50.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27.00 جنيه إلى 28.00 جنيه، وسعر كرتونة البيض الأبيض بين 26.00 جنيه و 27.00 جنيه ـ، أما سعر كرتونة البيض البلدى فتراوح سعره بين 29.00 جنيه و 30.00 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم بين 16.50 جنيه و 17.00 جنيه ، ووصل سعر الكتكوت الرومي بوم 16.00 جنيه أو 16.50 ، وكتكوت رومي عمر شهر ، أما الكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم فتراوح سعره بين 16.50 جنيه ، و 17.00 أما الكتكوت البرونزى عمر 45 يوم وصل سعره الى 44.00 جنيه و44.50 جنيه .

ووصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم تراوح سعره بين 8 جنيه و 8.50 جنيه كتكوت ساسو عمر يوم فوصل سعره الى 04.00 و04.25 جنيه ، أما سعر الكتكوت بلدي عمر يوم فوصل سعره الى 03.00 أو 03.25 جنيه .

وتراوح سعر الكتكوت السمان البرى عمر يوم بين 02.25 جنيه و 02.50 جنيه ، أما كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم 02.75 جنيه و03.00 جنيه، والكتكوت السمان هجين بياض عمر 14 يوم فتراوح سعره بين 05.50 جنيه و06.00جنيه.

أما لحم البط الفرنساوي فتراوح سعره بين 18.00 جنيه و 18.50جنيه، ووصل لحم البط المسكوفي فوصل سعره الى 30.00 جنيه أو 30.25جنيه ، كما تراوح سعر البط المولارد بين 22.00 جنيه و 22.50 جنيه.