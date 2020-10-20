وقال آخرون "الحمد لله تربينا عليها ومازالنا نتعلم منها وشغالة ٢٤ ساعة في البيت عندي #ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم" و" فيها احلى ذكريات حياتنا وبنعيش عليها احلى وقت في حياتنا تقريبا يعنى دى اتعلمنا منها اكتر حاجه عن ديننا وعرفنا عنه من الشيخ محمد رفعت ٧ الصبح ياااااه فداكى نفسي اقسم بالله".
اقرأ أيضا:
واضاف اخرون" لما بسافر برة مصر اول حاجة بعملها في الفندق لازم الشغل الاذاعة اون لاين وتفضل شغالة ٢٤ ساعة على اللاب توب لحد ما ارجع، اتربينا عليها واتعلمنا منها وما زلنا نتعلم" و" كل الاحترام والتقدير لكل فرد ينتمي لإذاعة القرآن الكريم الناس خلاص بقت عايزة تبيع اي حاجة مقابل المادة، حتى الدين، لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا، وفضلنا على كثير من عباده.. شخص سفيه.. وما كان ربك نسيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سخرية شخص منها| #ادعم_اذاعة_القران_الكريم يتصدر تويتر.. ومغردون: "فداكي نفسنا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.