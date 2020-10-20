بعد سخرية شخص منها| #ادعم_اذاعة_القران_الكريم يتصدر تويتر.. ومغردون: "فداكي نفسنا"

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مفيش بيت مصري ملهوش ذكريات مع ‎#إذاعة_القرآن_الكريم ، اتعلمنا منها صحيح الدين، وأصبحت جزء من حياتنا، كل الدعم لافضل اذاعة في مصر. ‎#ادعم_اذاعة_القران_الكريم" و"‏هي مش محتاجه دعم اكيد لكن بنفكركم بيها اكيد الحياه و مشغلها اخدتنا منها ويا ريت بس نفتكرها".

وقال آخرون "‏الحمد لله تربينا عليها ومازالنا نتعلم منها وشغالة ٢٤ ساعة في البيت عندي ‎ #ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم" و" ‏فيها احلى ذكريات حياتنا وبنعيش عليها احلى وقت في حياتنا تقريبا يعنى دى اتعلمنا منها اكتر حاجه عن ديننا وعرفنا عنه من الشيخ محمد رفعت ٧ الصبح ياااااه فداكى نفسي اقسم بالله".

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واضاف اخرون" ‏لما بسافر برة مصر اول حاجة بعملها في الفندق لازم الشغل الاذاعة اون لاين وتفضل شغالة ٢٤ ساعة على اللاب توب لحد ما ارجع، اتربينا عليها واتعلمنا منها وما زلنا نتعلم" و" كل الاحترام والتقدير لكل فرد ينتمي لإذاعة القرآن الكريم الناس خلاص بقت عايزة تبيع اي حاجة مقابل المادة، حتى الدين، لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا، وفضلنا على كثير من عباده.. شخص سفيه.. وما كان ربك نسيا".