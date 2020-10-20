يحدث اليوم.. بيراميدز يواجه حوريا كوناكري الغيني في قبل النهائي بـ الكونفدرالية

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق، 20 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:
الإسكندرية.. تنطلق بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اجتماعات الدورة 65 للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب؛ للتحضير لاجتماعات الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.
القاهرة.. يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية فتح باب العضوية والترشح لمجالس إدارات 15 شعبة عامة، ويستمر لمدة شهر.
القاهرة.. تسيِّر شركة "مصر للطيران" 41 رحلة جوية لنقل ما يقرب من 4800 راكب.
القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأي بعنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده".
الدار البيضاء .. تُقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني، على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية.
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