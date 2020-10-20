حدث ليلا.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تشميع خزينة الزمالك.. والقبض على فتيات يعلقن صورا مسيئة للنبي في فرنسا

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة، منذ مساء أمس وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 20-10-2020، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في الآتي:

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة، إلى مسؤولي المغرب، عقب عودة الفريق للقاهرة.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتعرض لحرب شائعات قوية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ما تردد حول "تشميع خزينته؛ بداعي اختلاس مالي قدره 30 مليون جنيه".

أعلن الرجاء المغربي، في بيان رسمي، مساء اليوم، إصابة 6 لاعبين جدد بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي المصابين لديه 8 لاعبين.

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على 3 سيدات، وذلك عقب قيامهن بتعليق صور كاريكاتورية مسيئة للنبي (ص) في مدينة نولوز الواقعة جنوب غرب فرنسا.

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قوانين جديدة للمناظرة الرئاسية المقبلة بين دونالد ترامب وجو بايدن، ومنها عدم السماح بفتح الميكروفون للمرشح؛ في حالة تحدث الخصم لمدة دقيقتين.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالي.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

نفى الإعلامي أحمد موسى، صحة الأنباء التي ترددت عن اختلاس أموال من خزينة نادي الزمالك، مؤكدًا أنه لا صحة لاختلاس 30 مليون جنيه من خزينة النادي.

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.