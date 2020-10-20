اليوم.. انتهاء تسجيل المتخلفين عن التنسيق بجامعة الأزهر

ووفق بيان رسمى، فتحت جامعة الأزهر الباب لتنسيق المتخلفين، الأحد الماضى، عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة، بجوار كلية العلوم بنين.

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، توافد الطلاب والطالبات فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى، وأجرى جولة تفقدية لكليات فرع الجامعة بالدراسة، وعقد لقاءً مفتوحًا مع الطلاب.