جامعة القاهرة: انتظام الدراسة بالكليات.. وتدريب الطلاب على المنصة التعليمية

وقال الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن كليات الجامعة تقوم بتدريب الطلاب القدامى والجدد، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU باستخدام الشاشات الذكية بالكليات والتى تتيح عرض وتسجيل المحتوى التعليمى للطلاب بشكل تفاعلى مع إمكانية البث الحى.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف هو التطوير الفعلى للعملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا والوسائل التعليمية الحديثة ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمى والتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، مؤكدًا أن الجامعة لن تتوقف عن تطوير خبراتها فى العملية التعليمية على كل الجبهات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها لخدمة الطلاب، وتوفير مناخ دراسى ملائم لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية التى تقدمها الجامعة لما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وكان مجلس جامعة القاهرة، اعتمد استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الجديد حيث سيتم حضور الفرق الدراسية فى الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع منح الكليات مرونة فى تعاملها مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها، ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب فى المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية.