صور.. التعليم العالى: مضاعفة المشروعات مع جنوب السودان الفترة المقبلة

وأكد خالد عبدالغفار عمق العلاقات التى تربط بين مصر وجنوب السودان، وخصوصا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يرتقى إلى مستوى الشراكة، فى ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج مشتركة، تستهدف الوصول إلى حلول غير تقليدية لكثير من التحديات التى تواجه البلدين.

وأضاف عبدالغفار أن مصر تولى إفريقيا اهتمامًا خاصًا، وبصفة أخص دول حوض النيل، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون مع هذه الدول الشقيقة، والسعى الدائم إلى دعم جهود التنمية والبناء بها، موضحًا أن مصر حرصت على إرساء علاقات تعاون وثيق مع جنوب السودان، منذ استقلالها عام 2011 وتقديم الدعم اللازم لها فى مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية والبنية التحتية وغيرها.



وأشار عبدالغفار إلى ما أولته مصر من أهمية كبرى لعلاقات التعاون التعليمية والبحثية مع دولة جنوب السودان، مؤكدًا أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، على رأسها فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج، التى تضم أربع كليات جامعية "الطب البيطرى، الزراعة، التربية، التمريض"، معربًا عن أمله فى أن يسفر التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة، عن انتهاء كل أعمال البناء والتأهيل والتجهيز المطلوبة بها، لتنطلق فى أداء دورها الأكاديمى والمجتمعى المنشود.

كما أشار عبدالغفار إلى البرنامج التنفيذى الموقع عام 2017 بين البلدين، بهدف مشاركة الأساتذة والباحثين المصريين فى عمليات التدريب بجامعات جنوب السودان، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة، وقيام المتخصصين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا فى البلدين بتبادل الزيارات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب جنوب السوادن، لافتًا إلى أن مصر تحتضن 4500 دارسا من جنوب السودان، ولدى الوزارة الاستعداد الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وأكد عبدالغفار أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة أعداد المشروعات والبرامج التنفيذية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجاز كل المشروعات والبرامج الجارية، والبدء فى تنفيذ مشروعات وبرامج أخرى، بما يكفل تقديمغ الدعم لجنوب السودان فى كل مجالات التنمية، وتسخير الخبرات المصرية فى دفع عملية التنمية والبناء بجنوب السودان.

ووجه عبدالغفار دعوة لوزير جنوب السودان والوفد المرافق له، لزيارة عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، للوقوف على ما تشهده مصر من تطوير ونهضة تعليمية وبحثية وعلمية، يمكن أن تستفيد منها دولة جنوب السودان الشقيقة.

ومن جانبه، أعرب جابرييل تشانغسون تشانغ، وزير التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، عن شكره لمصر حكومة وشعبًا، لما تقدمه من دعم لحكومة جنوب السودان، مؤكدًا العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية فى النهوض بمنظومة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان.

كما دعا تشانغسون عبدالغفار وقيادات وزارة التعليم العالى المصرية إلى زيارة دولة جنوب السودان، لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر وجنوب السودان، وإمكانية زيادة عدد المنح المقدمة سنويًّا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجنوب السودان للدراسة فى مصر، وكذلك تحقيق التعاون الثنائى بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان فى تخصصات الزراعة والطب البيطرى والعلوم والهندسة، فضلا عن إعداد مدارس صيفية لطلاب جنوب السودان فى مصر، وبحث آليات بدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

شهد اللقاء من الجانب المصرى الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير لشؤون العلاقات الدولية، والدكتور محمد لطيف الأمين العام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، ومن دولة جنوب السوادن حضر الدكتور ماريال عوو يول نائب رئيس جامعة النيل، والدكتور بولين إيلين فولر رياك نائب رئيس جامعة رومبيك للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور معمور شول توروك كوير مدير عام اعتماد الجامعات الخاصة والأجنبية، والدكتور جوب أكوى عليث أكوى مدير عام القبول والتوثيق، وجوزيف موم ماجاك رئيس البعثة بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، وعادل انطناسيو وكيل وزارة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا بجوبا، ومايكل ماثيانج نجونج الملحق الثقافى والتعليمى بسفارة جنوب السودان.