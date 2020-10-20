مصر للطيران تنقل اليوم 4800 راكب عبر 41 رحلة

وأوضح، بيان صحفى للشركة، أن الرحلات المقررة إلى كل من: أثينا، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ڤيينا، أسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، أبوظبى، الشارقة، اربيل، بيروت، تونس، البحرين، انجولا، بغداد، أكرا، لاجوس، موسكو، عمان، المدينة المنورة، واشنطن، هانزو، جدة، دبى، الدمام، الرياض. وتشمل الرحلات الداخلية: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلة واحدة شحن جوى.

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