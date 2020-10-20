بالتعاون مع مايكروسوفت.. التعليم: إيميل مدرسي لجميع المعلمين والطلبة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت مصر باستخدام حلولها التكنولوجية، لخلق بيئات تعليمية رقمية، تتضمن تفعيل حساب الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم https://office365.emis.gov.eg/ ـ، واتاحة إمكانية الحصول على إيميل مدرسي لجميع المعلمين والطلبة، بالإضافة إلى جميع التطبيقات الخاصة بـ Office365 التي تعمل على تمكين جميع الطلبة والمعلمين لتحقيق أفضل مالديهم.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صباح اليوم، إنه تم تنفيذ هذه المنظومة الآلية لاستخراج الحسابات بشكل ميسر وآمن لأكثر من 20 مليون طالب وأكثر من مليون معلم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، وشريك أعمالها لتطوير البرمجيات Cairo Codes، وشركة BlueCloud لتصميم الموقع بالأساليب العصرية الحديثة.

واكد الوزير أن كل ذلك يأتي في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بمصر واستمرار عملية التعلم في ظل الظروف الراهنة مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن إنشاء حساب للطالب أو المعلم يكون عن طريق الموقع https://office365.emis.gov.eg/