عاجل.. السيسى يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

ووفقا لما نشره موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمى اليوم يشمل الحفل تخريج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية دفعة، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوي، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.