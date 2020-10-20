جامعة الأزهر: بدء اختبارات القبول بكلية الدعوة

وفى بيان رسمى على صفحة الجامعة بـ"فيسبوك"، أوضحت أن كلية الدعوة الإسلامية، برعاية الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، عميد الكلية، تراعى فى الاختبارات عدة معايير، من بينها التأكد من رغبة الطالب فى القيام بالدعوة، والتعرف على صحة وحسن تلاوة الطالب للقرآن الكريم.
أضافت، أن يجب أيضا خلال الاختبارات الوقوف على الثقافة الإسلامية لدى الطالب من خلال ما درسه فى الأزهر الشريف، وتوافقه الفكرى مع المنهج الأزهرى، وسلامة الحواس (النطق-السمع) التى يخاطب بها الجمهور، وحسن المظهر والهيئة العامة للطالب.
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