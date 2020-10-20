الإنتاج الحربى: مهتمون بطرح منتجاتنا فى مختلف الأسواق الإفريقية

وأضاف عبد المجيد خلال لقائه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن منظومة الإنتاج الحربى تستغل فائض الطاقات لديها فى العمل لخدمة المشروعات القومية، مؤكدا أنها اتخذت كل الاستعدادات من البداية لمواجهة كورونا، ولديها مصانع لإنتاج الكمامات والمواد الكيميائية.

وأشار عبد المجيد إلى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى لديها شركات للإنشاءات ساهمت فى العديد من المشروعات العملاقة بمختلف المحافظات، منوها بأنه يتم تطوير منتجات الإنتاج الحربى لتضاهى كل ما هو مطروح فى السوق، وشاركنا فى تنفيذ مشروعات مع العديد من الوزرات، مضيفا: " نحن مهتمون بطرح منتجاتنا فى مختلف الأسواق الإفريقية".