وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة المقبلة فى السودان

وحسب بيان رسمى للوزارة، اليوم الثلاثاء، ستكون الخطبة عن نبى الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذى أرسله ربه "عز وجل" رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين.
ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف، فى المؤتمر الدولى الذى تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف، بجمهورية السودان، يومى السبت والأحد القادمين، تحت عنوان: "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، بما يعنى ضرورة التجديد ومراعاة ظروف الواقع فى ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف بفهم ثاقب مستنير.
وتأتى كلمة الدكتور محمد مختار جمعة، فى الجلسة الافتتاحية العلمية تحت عنوان "حتمية التجديد" متسقة مع موضوع المؤتمر، مؤكدة حتمية التجديد وضرورة فهم مقاصد النصوص ومراميها ومراعاة فقه الواقع والمتاح وترتيب الأولويات بعيدًا عن الجمود عند ظواهر النصوص، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، فى ضوء التفرقة الواضحة المستنيرة بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتشدد والخروج عن جادة الفهم الرشيد المستنير.
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