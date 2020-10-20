بث مباشر.. السيسى يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

يقدم "صوت الأمة" بثا مباشرا، من وقائع حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العكسرية بالكلية الحربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويحضر الرئيس السيسى، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وذلك بمقر الكلية الحربية. ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوى، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

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