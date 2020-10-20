الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.. اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي ٢٠٢٠ من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة"

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر أمس القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

ويأتى القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية- تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.