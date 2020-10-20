الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: نستهدف الوصول إلى 14 ألف صيدلية معتمدة خلال عام

أكد د. اشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهدف الأساسي من عملية إدارة الدواء السليمة هو تعزيز سلامة المرضى لذا فإن متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد التي تركز بالأساس على رفع مستوى خدمات رعاية المرضى التي تقدمها الصيدلية تتطلب دعمها بسياسات وممارسات صحيحة علمية وتحت اشراف ومتابعة الصيادلة المرخصين لتحمل هذه المسئولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد أمس بمقر الهيئة الرئيسي بممثلي الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور رئيس الشعبة د.محمود عبد المقصود وكل من د.فاروق رزيق ود.حاتم البدوي اعضاء مجلس اداره الشعبة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استهدف اللقاء مناقشة متطلبات التسجيل ومعايير اعتماد الصيدليات وتقريب وجهات النظر لإزالة أية معوقات متعلقة بذلك وقدم الدكتور/ اسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة والدكتور السيد العقدة عضو مجلس الهيئة برنامج تهيئة حيث قاما بشرح وتوضيح متطلبات التسجيل ومعايير اعتماد الصيدليات التي وضعتها الهيئة.. وناقش الحضور سبل التعاون مع الغرفة لنشر الوعي بأهمية تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع وفتح الطريق أمام الصيدليات للتسجيل بالهيئة كجزء أساسي من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وصرح د. اشرف أن الهيئة تستهدف الوصول من ١٤ صيدلية إلى ١٤ الف صيدلية معتمدة خلال عام، ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية حيث تعتبر الهيئة حلقة وصل أساسية ما بين الصيدليات والمواطن وهيئة الدواء المصرية وهيئة التأمين الصحي الشامل لتوفير الأدوية اللازمة للمنظومة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك التزامات عامة يجب مراعاتها من جانب الصيدليات المتقدمة للتسجيل للحصول على اعتماد الهيئة أهمها على الاطلاق تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح خلال فترة التسجيل وتحديثها فورا إذا حدث أي تغيير إلى جانب إطلاع الهيئة على النسخ الأصلية من نتائج وتقارير التقييمات الخارجية للصيدلية، مشيرًا إلى عدم جواز استخدام الصيدلية لشعار هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلا بعد إشعار رسمي من الهيئة باجتياز الاعتماد بنجاح.. وأضاف ان الهيئة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بنشر شرح لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد الخاصة بمختلف اطراف النظام الصحي بأكثر من طريقة من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك إلى جانب الملفات التفصيلية المتاحة من خلال الموقع الرسمي: www.gahar.gov.eg

وفيما يتعلق بدور الغرفة أوضح د.فادي رزيق عضو مجلس اداره وهيئة المكتب لاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات تعد الجناح الشق التجاري الممثل في الصيدليات التي يصل عددها وفقا لأحدث الاحصائيات الى ٧٦ ألف صيدلية، والاستعداد التام للتعاون مع الهيئة لتعريف الصيدليات بمعايير الاعتماد.