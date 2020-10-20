اليوم .. الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن حياة كريمة

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة، إن القوافل ستنطلق إلى محافظات: أسيوط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ومن المقر أن تستمر أعمال القوافل، حتى مساء الأربعاء، فى تخصصات: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.